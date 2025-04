Einbruch in Würzburger Wohnung – Zeugen gesucht

WÜRZBURG – FRAUENLAND – Am Samstagnachmittag kam es zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Rottendorfer Straße, nahe dem Übergang zum Hubland. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung und entwendete dabei unter anderem ein Mobiltelefon samt Zubehör.

Der Einbruch ereignete sich dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 19:50 Uhr. Der Täter brach die Wohnungstür auf und konnte mit seiner Beute im Wert von mehreren hundert Euro unerkannt flüchten.

Die Kriminalpolizei WÜRZBURG hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Rottendorfer Straße beobachtet hat oder sonst sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931 / 457-1732 zu melden.