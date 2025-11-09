Einbruch in zwei Geschäfte im gleichen Gebäude – Polizei sucht Zeugen in Marktheidenfeld

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART – In der Nacht zwischen Donnerstag und Freitag verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt in ein Geschäftsgebäude und drang dort in zwei Geschäfte ein. Die Polizei Marktheidenfeld ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.

Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen gelang der Täter zwischen Donnerstag, 19:00 Uhr und Freitag, 07:00 Uhr in das Geschäftsgebäude am Dillberg gewaltsam ein. Zunächst verschaffte er sich über eine Außentüre Zutritt in Büroräume einer Reifenservicewerkstatt. Anschließend verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt über ein Fenster in ein Fliesengeschäft. In beiden Fällen wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Der Gesamtbeuteschaden und Gesamtsachschaden wird jeweils auf einen niedrigen vierstelligen Betrag beziffert.

Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat zur relevanten Zeit etwas Verdächtiges im Bereich Dillberg beobachtet?

Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich aufgefallen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen können?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter Tel. 09391/9841-0 entgegen.