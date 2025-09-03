Einbruch in zwei Schwimmbäder – Sachschaden im vierstelligen Bereich

SCHÖLLKRIPPEN UND ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG – Unbekannte haben sich gewaltsam Zutritt zu zwei Schwimmbädern verschafft und so einen Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich verursacht. Die Polizei Alzenau hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Einbruch in Naturerlebnisbad

Montagnacht zwischen 23:10 Uhr und 23:30 Uhr verschafft sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zum Gelände des Naturerlebnisbades in der Holzgasse. Hier öffnete der Täter neben einer Geldschublade im Kassenhäuschen auch die Räumlichkeiten der Badeaufsicht und gelangte so an circa 700 Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auch circa 3.000 Euro geschätzt.

Die Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen eine mutmaßlich männliche Person, circa 175 cm bis 185 cm groß, schlank mit schwarzer Kleidung.

Einbruch in Waldschwimmbad

Ebenfalls in der Zeit von Montag auf Dienstag, zwischen 19:00 Uhr und 05:45 Uhr, drang ein unbekannter Täter in das Gelände des Waldschwimmbades am Schloßbruch ein. Der Täter hebelte ein Oberlicht auf, scheiterte jedoch an einer weiteren Tür und flüchtete unerkannt. Hier wurde nichts entwendet jedoch ein Schaden von circa 5.000 Euro verursacht.

Maßnahmen der Polizei

Die Polizei Alzenau hat noch in der Nacht vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Die Höhe des entstandenen Schadens sowie Hinweise zu den Tätern sind Gegenstand der Ermittlungen. Ebenfalls wird untersucht, ob es sich bei den beiden Taten um den gleichen Täter handelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 06023/944-0 zu melden.