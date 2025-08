Einbruch in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses – Kriminalpolizei ermittelt

WÜRZBURG / SANDERAU – Am Dienstagvormittag ist ein Unbekannter in zwei Wohnungen eingestiegen und konnte unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Derzeitigen Erkenntnissen nach, hat sich die Tat am Dienstag, zwischen 10:40 Uhr bis 12:40 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in der Rottendorfer Straße ereignet. Der Täter verschaffte sich jeweils gewaltsam Zugang über die Wohnungseingangstüren in die Räumlichkeiten und durchwühlte diverse Schränke und Schubladen. Hierbei konnte der Unbekannte Modeschmuck in einem mittleren dreistelligen Bereich sowie Bargeld in einer Höhe von einem niedrigen vierstelligen Betrag entwenden.

Die Ermittler gehen zum derzeitigen Ermittlungszeitpunkt von einem Täter aus und hoffen dabei auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat zur relevanten Zeit etwas Verdächtiges im Bereich der Rottendorfer Straße beobachtet, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte?

Wer hat möglicherweise im Bereich der Rottendorfer Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.