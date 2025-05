Einbruch in Zweirad-Geschäft in Gerolzhofen – Zeugen gesucht

GEROLZHOFEN, LKR. SCHWEINFURT – In der Nacht zum heutigen Samstag brachen unbekannte Täter gewaltsam in ein Zweirad-Geschäft in der Nikolaus-Fey-Straße in Gerolzhofen ein und entkamen mit Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro.

Der Einbruch ereignete sich zwischen 04:30 Uhr und 05:00 Uhr. Die Täter gelangten über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude.

Die Polizeiinspektion Gerolzhofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09382/940-0 zu melden.