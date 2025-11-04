Auto IU
Einbruch inIndoorspielplatz – Hoher Sachschaden – Polizei sucht Zeugen
HAUSEN, OT ROTH / LKR. RHÖN-GRABFELD – In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein Unbekannter gewaltsam in den Indoorspielplatz des Rhön Park Hotels an der „Rother Kuppe“ eingebrochen. Die Beute beträgt wenige Hundert Euro Bargeld, während der entstandene Sachschaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt wird und den Wert der Beute um das Zehnfache übersteigt.
Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 21:30 Uhr und Samstag, 07:00 Uhr. Der Täter drang gewaltsam ein und durchwühlte die Räume.
Zeugenaufruf:
Die Polizeiinspektion Mellrichstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung:
- Wer hat im Bereich des Rhön Park Hotels verdächtige Personen wahrgenommen?
- Wer ist zur Tatzeit auf verdächtige Geräusche aufmerksam geworden?
- Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mellrichstadt unter der Telefonnummer 09776/806-0 entgegen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!