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Einbruch und Brandstiftung in Leinach: Kripo Würzburg sucht Zeugen

13. April 2026Letztes Update 13. April 2026
Einbruch und Brandstiftung in Leinach: Kripo Würzburg sucht Zeugen
Bild von Eduard Oertle auf Pixabay
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LEINACH – Nach dem verheerenden Brand in einem Bekleidungsgeschäft in der Zellinger Straße am frühen Samstagmorgen haben sich neue Erkenntnisse ergeben. Die Kriminalpolizei Würzburg geht mittlerweile von einer vorsätzlichen Brandstiftung nach einem vorangegangenen Einbruch aus und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Gegen 02:00 Uhr war das Feuer in dem Gebäudekomplex ausgebrochen. Den aktuellen Ermittlungen zufolge verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über eine Tür Zutritt zu den Verkaufsräumen. Im Anschluss an den Einbruch wurde das Feuer offenbar vorsätzlich gelegt. Während der Beuteschaden noch ermittelt wird, beläuft sich der durch den Brand entstandene Sachschaden auf über eine Million Euro.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

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Die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Würzburg hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung, um den Fall aufzuklären. Besonders relevant sind Beobachtungen im Zeitraum von 02:00 Uhr bis 02:30 Uhr in der Zellinger Straße.

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Die Polizei stellt folgende Fragen:

  • Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich des Tatortes festgestellt?

  • Wer kann Angaben zu einem möglichen Fluchtfahrzeug oder zu verdächtigen Personen machen?

  • Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 entgegen.

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