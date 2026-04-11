Einbruch und versuchter Einbruch in Kürnach: Zeugen gesucht
KÜRNACH – Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zum Donnerstag in eine Bäckerei in Kürnach eingebrochen und hat dabei Bargeld in vierstelliger Höhe erbeutet. Zudem versuchte der Unbekannte, in eine nahegelegene Metzgerei einzudringen, scheiterte jedoch an der Eingangstür. Die Polizei Würzburg-Land sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.
Der Einbruch ereignete sich gegen 01:40 Uhr am Wachtelberg. Nach polizeilichen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Bäckereifiliale. Dort öffnete er einen Tresor und entwendete daraus einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag.
Gescheiterter Einbruchsversuch bei Metzgerei
Im Anschluss an die Tat bei der Bäckerei versuchte der Unbekannte, mit der gleichen Methode in eine benachbarte Metzgereifiliale einzubrechen. Da die Tür der Gewaltanwendung jedoch standhielt, blieb es in diesem Fall beim Versuch. Der Täter flüchtete daraufhin unerkannt vom Tatort.
Neben dem entwendeten Bargeld hinterließ der Einbrecher einen erheblichen Sachschaden an den beschädigten Türen und dem Tresor, der auf etwa 1.500 Euro geschätzt wird.
Zeugenaufruf:
Die Polizeiinspektion Würzburg-Land hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Beobachtungen am Wachtelberg gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1630 zu melden.
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