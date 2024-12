Einbruchdiebstahl in Wohnhaus in Unterspiesheim

UNTERSPIESHEIM – Einbruch in Einfamilienhaus am 1. Weihnachtsfeiertag

Am 1. Weihnachtsfeiertag zwischen 16:50 Uhr und 17:00 Uhr wurde die Glasscheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Frühlingstraße durch einen Stein beschädigt. Der oder die Täter gelangten so in das Haus, durchsuchten Schränke und Schubladen und entwendeten Schmuck sowie eine geringe Menge Bargeld.

Die Polizei Gerolzhofen bittet um Zeugenhinweise:

Wer hat in der fraglichen Zeit oder an den Tagen vor der Tat auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt, die nicht in die Siedlung zu passen scheinen? Hinweise werden unter Tel. 09382/940-0 entgegengenommen.

Gleiches gilt für einen versuchten Einbruchdiebstahl in Donnersdorf-Traustadt:

In der Zeit vom 19.12.2024 auf den 23.12.2024 hat ein bislang unbekannter Täter ein Kellerfenster am Vereinsheim des DJK Traustadt aufgebogen und gelangte ins Haus, wo die Räume durchsucht wurden. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.