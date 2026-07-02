Einbruchserie in Würzburg – Bäckerei und Friseursalon Ziel von Diebstählen

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WÜRZBURG – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Innenstadt und im Stadtteil Sanderau zu zwei Einbrüchen, bei denen ein Bäckereibetrieb sowie ein Friseursalon Ziel unbekannter Täter wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen drang ein Unbekannter gegen 01:15 Uhr in eine Bäckerei in der Virchowstraße ein. Eine Anwohnerin wurde durch Geräusche geweckt und beobachtete eine Person in den Verkaufsräumen. Trotz eines schnellen Polizeieinsatzes mit mehreren Streifen konnte der Täter unerkannt entkommen.

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Wenige Stunden später wurde ein weiterer Einbruch am Petersplatz festgestellt. Eine Zeitungsausträgerin entdeckte dort gegen 04:00 Uhr eine beschädigte Eingangstür an einem Friseursalon. Auch hier wurde Bargeld entwendet.

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Die Kriminalpolizei Würzburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen den Taten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.