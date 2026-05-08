Einbruchsserie in Ochsenfurt: Bäckereien im Visier Unbekannter
OCHSENFURT, LKR. WÜRZBURG – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden zwei Bäckereifilialen in Ochsenfurt zum Ziel von Einbrechern. Die Polizeiinspektion Ochsenfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe einen direkten Zusammenhang zwischen den Taten.
In beiden Fällen gingen der oder die Täter gewaltsam vor, um in die Verkaufsräume zu gelangen.
Diebstahl in der Jahnstraße
Zwischen Mittwochabend (20:00 Uhr) und Donnerstagmorgen (06:00 Uhr) drang ein Unbekannter über ein Fenster in die Filiale in der Jahnstraße ein. Nachdem der Täter den Thekenbereich und ein Büro durchsucht hatte, entwendete er Bargeld in einem niedrigen vierstelligen Euro-Bereich. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.
Zerstörte Eingangstür in der Kolpingstraße
Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Kolpingstraße im Zeitraum zwischen 17:20 Uhr und 05:30 Uhr. Hier zerstörte der Täter die Eingangstür, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Ob aus dieser Filiale ebenfalls Wertgegenstände oder Bargeld entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Auch hier hinterließ der Einbrecher einen Sachschaden von circa 500 Euro.
Zeugenaufruf:
Haben Sie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich der Jahnstraße oder der Kolpingstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ochsenfurt unter der Telefonnummer 09331/8741-0 entgegen.
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