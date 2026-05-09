Auto IU

Einbruchsserie in Ochsenfurt: Bäckereien im Visier Unbekannter

9. Mai 2026Letztes Update 9. Mai 2026
Einbruchsserie in Ochsenfurt: Bäckereien im Visier Unbekannter
Symbolbild: 2fly4
Keiler Weißbier Hell

OCHSENFURT, LKR. WÜRZBURG – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden zwei Bäckereifilialen in Ochsenfurt zum Ziel von Einbrechern. Die Polizeiinspektion Ochsenfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe einen direkten Zusammenhang zwischen den Taten.

In beiden Fällen gingen der oder die Täter gewaltsam vor, um in die Verkaufsräume zu gelangen.

Diebstahl in der Jahnstraße

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Kulturamt Haßfurt Events - Lina Bo

Zwischen Mittwochabend (20:00 Uhr) und Donnerstagmorgen (06:00 Uhr) drang ein Unbekannter über ein Fenster in die Filiale in der Jahnstraße ein. Nachdem der Täter den Thekenbereich und ein Büro durchsucht hatte, entwendete er Bargeld in einem niedrigen vierstelligen Euro-Bereich. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Das könnte Dich auch interessieren:

Kauftipp: HITSTER - Das ultimative Party-Kartenspiel für unvergessliche Musikmomente

Hol dir das ultimative Festival-Feeling direkt in dein Wohnzimmer und teste dein musikalisches Wissen mit Hitster Original. Du und deine Freunde oder Familie erlebt eine Zeitreise durch 100 Jahre Musikgeschichte, während ihr versucht, Hits in der richtigen Reihenfolge auf eurer Zeitlinie zu platzier

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Zerstörte Eingangstür in der Kolpingstraße

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Kolpingstraße im Zeitraum zwischen 17:20 Uhr und 05:30 Uhr. Hier zerstörte der Täter die Eingangstür, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Ob aus dieser Filiale ebenfalls Wertgegenstände oder Bargeld entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Auch hier hinterließ der Einbrecher einen Sachschaden von circa 500 Euro.

Zeugenaufruf:

Haben Sie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich der Jahnstraße oder der Kolpingstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ochsenfurt unter der Telefonnummer 09331/8741-0 entgegen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

9. Mai 2026Letztes Update 9. Mai 2026

Mehr

Apotheken-Mitarbeiterin entlarvt Betrüger: Festnahme nach Rezeptfälschung

Apotheken-Mitarbeiterin entlarvt Betrüger: Festnahme nach Rezeptfälschung

9. Mai 2026
Zoll-Großrazzia in der Paketbranche: Kontrollen in Schweinfurt, Bamberg und Würzburg

Zoll-Großrazzia in der Paketbranche: Kontrollen in Schweinfurt, Bamberg und Würzburg

9. Mai 2026
Jubiläum in der Christuskirche: 30 Jahre „Special-Gottesdienst“ in Schweinfurt

Jubiläum in der Christuskirche: 30 Jahre „Special-Gottesdienst“ in Schweinfurt

9. Mai 2026
Eskalation vor Bad Kissinger Gericht: Körperliche Auseinandersetzung verhindert Verhandlung

Eskalation vor Bad Kissinger Gericht: Körperliche Auseinandersetzung verhindert Verhandlung

9. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)