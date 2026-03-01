Auto IU

Einbruchsversuch am Dokumentationszentrum

Symbolbild: 2fly4
HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – In der Zeit vom 20. Februar bis zum 26. Februar hat ein bislang unbekannter Täter versucht, die Eingangstür des sogenannten „Beinhauses“, dem Dokumentationszentrum neben der Ritterkapelle in der Oberen Vorstadt, aufzubrechen.

Der Versuch misslang zwar, hinterließ jedoch einen erheblichen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Polizeiinspektion Haßfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09521/927-0 zu melden.

