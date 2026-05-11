Auto IU

Einbruchsversuch am Schwimmbad Gochsheim: Polizei sucht Zeugen

11. Mai 2026Letztes Update 11. Mai 2026
Einbruchsversuch am Schwimmbad Gochsheim: Polizei sucht Zeugen
Symbolfoto: 2fly4
Keiler Weißbier Hell

GOCHSHEIM, LKR. SCHWEINFURT – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein bislang unbekannter Täter versucht, in die Cafeteria des örtlichen Schwimmbads einzubrechen. Da der Einbruch scheiterte, blieb es bei Sachschaden. Die Polizei Schweinfurt bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Der Tatzeitraum lässt sich auf die Zeit zwischen Donnerstagsabend, 20:00 Uhr, und Freitagmorgen, 07:00 Uhr, eingrenzen.

Hebelversuch scheitert

Kulturamt Haßfurt Events - Lina Bo
Kulturamt Haßfurt Events - Lazuli

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler setzte der Unbekannte an einem Fenster der Cafeteria in der Frankenstraße an. Er versuchte gewaltsam, das Fenster aufzuhebeln, um in das Gebäude zu gelangen. Das Vorhaben misslang jedoch, sodass der Täter nicht in die Räumlichkeiten eindringen konnte.

Das könnte Dich auch interessieren:

DEINE NEUE LIEBLINGS-LEGGINGS: Perfekter Halt und butterweicher Komfort

Du suchst eine Leggings, die nicht nur alles mitmacht, sondern dich auch noch fantastisch aussehen lässt? Die High Waist Leggings von SINOPHANT passen sich dank ihres hochelastischen Designs deinem Körper individuell an und formen eine wunderschöne Silhouette. Genieß das Gefühl von butterweichem Sto

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Trotz des gescheiterten Versuchs hinterließ der Unbekannte Spuren der Gewaltanwendung: Der entstandene Sachschaden am Fenster wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugenaufruf

Die Schweinfurter Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und setzt auf Hinweise von Anwohnern oder Passanten:

  • Haben Sie in der Nacht auf Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Frankenstraße beobachtet?

  • Sind Ihnen ungewöhnliche Geräusche im Umfeld des Schwimmbads aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09721/202-0 von der Polizeiinspektion Schweinfurt entgegengenommen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

11. Mai 2026Letztes Update 11. Mai 2026

Mehr

Aggressiv und bewaffnet: 25-Jähriger bedroht Feiernde in Wiesenbronn

Aggressiv und bewaffnet: 25-Jähriger bedroht Feiernde in Wiesenbronn

11. Mai 2026
Sinfonischer Hochgenuss für den guten Zweck: Benefizkonzert in Waigolshausen

Sinfonischer Hochgenuss für den guten Zweck: Benefizkonzert in Waigolshausen

11. Mai 2026
Großbrand auf Aussiedlerhof in Mellrichstadt: Hoher Sachschaden

Großbrand auf Aussiedlerhof in Mellrichstadt: Hoher Sachschaden

11. Mai 2026
Tödlicher Motorradunfall bei Eisenheim: 57-Jähriger stirbt nach Kollision

Tödlicher Motorradunfall bei Eisenheim: 57-Jähriger stirbt nach Kollision

11. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)