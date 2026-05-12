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Einbruchsversuch am Schwimmbad Gochsheim: Polizei sucht Zeugen

12. Mai 2026Letztes Update 12. Mai 2026
Einbruchsversuch am Schwimmbad Gochsheim: Polizei sucht Zeugen
Symbolfoto: 2fly4
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GOCHSHEIM, LKR. SCHWEINFURT – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein bislang unbekannter Täter versucht, in die Cafeteria des örtlichen Schwimmbads einzubrechen. Da der Einbruch scheiterte, blieb es bei Sachschaden. Die Polizei Schweinfurt bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Der Tatzeitraum lässt sich auf die Zeit zwischen Donnerstagsabend, 20:00 Uhr, und Freitagmorgen, 07:00 Uhr, eingrenzen.

Hebelversuch scheitert

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Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler setzte der Unbekannte an einem Fenster der Cafeteria in der Frankenstraße an. Er versuchte gewaltsam, das Fenster aufzuhebeln, um in das Gebäude zu gelangen. Das Vorhaben misslang jedoch, sodass der Täter nicht in die Räumlichkeiten eindringen konnte.

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Trotz des gescheiterten Versuchs hinterließ der Unbekannte Spuren der Gewaltanwendung: Der entstandene Sachschaden am Fenster wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugenaufruf

Die Schweinfurter Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und setzt auf Hinweise von Anwohnern oder Passanten:

  • Haben Sie in der Nacht auf Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Frankenstraße beobachtet?

  • Sind Ihnen ungewöhnliche Geräusche im Umfeld des Schwimmbads aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09721/202-0 von der Polizeiinspektion Schweinfurt entgegengenommen.

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