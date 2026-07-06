Einbruchsversuch in Mellrichstadt: Polizei sucht Zeugen
MELLRICHSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD – Zwischen Freitagnachmittag und den frühen Morgenstunden des Samstags versuchte ein Unbekannter, in ein Einfamilienhaus im Klippergrabenweg einzubrechen. Der Täter blieb ohne Beute, hinterließ jedoch Sachschaden.
Hergang des Vorfalls
Im Zeitraum von Freitag, 15:00 Uhr, bis Samstag, 01:00 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zugang zu einem Fenster des Wohnhauses. Vermutlich wurde der Einbrecher bei seinem Vorhaben gestört, woraufhin er die Flucht ergriff, ohne in das Gebäude einzudringen oder Gegenstände zu entwenden. Am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.
Zeugenaufruf
Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Zeugen, die im Bereich des Klippergrabenwegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit den Beamten in Verbindung zu setzen:
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Telefon: Kriminalpolizei Schweinfurt, 09721 / 202-1866
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