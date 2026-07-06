Auto IU

Einbruchsversuch in Mellrichstadt: Polizei sucht Zeugen

6. Juli 2026Letztes Update 6. Juli 2026
Einbruchsversuch in Mellrichstadt: Polizei sucht Zeugen
Symbolbild: 2fly4
A N Z E I G E
Eisgeliebt

MELLRICHSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD – Zwischen Freitagnachmittag und den frühen Morgenstunden des Samstags versuchte ein Unbekannter, in ein Einfamilienhaus im Klippergrabenweg einzubrechen. Der Täter blieb ohne Beute, hinterließ jedoch Sachschaden.

Hergang des Vorfalls

Im Zeitraum von Freitag, 15:00 Uhr, bis Samstag, 01:00 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zugang zu einem Fenster des Wohnhauses. Vermutlich wurde der Einbrecher bei seinem Vorhaben gestört, woraufhin er die Flucht ergriff, ohne in das Gebäude einzudringen oder Gegenstände zu entwenden. Am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugenaufruf

A N Z E I G E N
Newsallianz
Verstrickt und zugenäht

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Zeugen, die im Bereich des Klippergrabenwegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit den Beamten in Verbindung zu setzen:

Das könnte Dich auch interessieren:

Aufgeklärt: Myrrhe ist der Tausendsassa bei Magen- und Darmbeschwerden und hat auch eine "opiate" Komponente

A N Z E I G E
Eisgeliebt in Schweinfurt - Premium-Eis
Mehr

  • Telefon: Kriminalpolizei Schweinfurt, 09721 / 202-1866


ANZEIGE
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

6. Juli 2026Letztes Update 6. Juli 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)