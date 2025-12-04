Auto IU

Einbruchsversuch in Wonfurt – Gibt es Zeugen?

4. Dezember 2025Letztes Update 4. Dezember 2025
Symbolbild: 2fly4
WONFURT, OT DAMPFACH, LKR. HASSBERGE – Am frühen Donnerstagmorgen, zwischen 01:15 Uhr und 01:20 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter sich Zutritt zu einem Anwesen in der Mühlenstraße zu verschaffen. Er scheiterte jedoch an der Werkstatttür und flüchtete unerkannt.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

  • Männlich
  • Circa 175 cm groß
  • Dunkle Kleidung, Dunkle Wollmütze

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. 09521/927-0 entgegen.

