Einbruchsversuch in Wonfurt – Gibt es Zeugen?
WONFURT, OT DAMPFACH, LKR. HASSBERGE – Am frühen Donnerstagmorgen, zwischen 01:15 Uhr und 01:20 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter sich Zutritt zu einem Anwesen in der Mühlenstraße zu verschaffen. Er scheiterte jedoch an der Werkstatttür und flüchtete unerkannt.
Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:
- Männlich
- Circa 175 cm groß
- Dunkle Kleidung, Dunkle Wollmütze
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. 09521/927-0 entgegen.
