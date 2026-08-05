Einbruchversuch an Sportheim scheitert

BAD KISSINGEN – Unbekannte haben zwischen Samstagabend und Dienstagmittag versucht, in das Sportheim in der Landwehrstraße einzubrechen. Die Polizei Bad Kissingen ermittelt und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter im Zeitraum von Samstag, 22:00 Uhr, bis Dienstag, 12:30 Uhr, gewaltsam in das Gebäude einzudringen. Die verschlossene Eingangstür hielt dem Versuch jedoch stand.

Durch das Vorgehen entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Nach aktuellem Stand wurde nichts entwendet.

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Die Polizeiinspektion Bad Kissingen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Sportheims beobachtet hat oder weitere sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0971/7149-0 zu melden.