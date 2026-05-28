Einbruchversuch gescheitert: Unbekannter attackiert Arztpraxis in Heidenfeld
RÖTHLEIN / OT HEIDENFELD – Eine Arztpraxis im Röthleiner Ortsteil Heidenfeld ist in den vergangenen Tagen ins Visier eines unbekannten Einbrechers geraten. Der Täter versuchte mit rabiater Gewalt, in das medizinische Gebäude in der Dorfstraße einzudringen. Zu seinem Pech scheiterte er jedoch an den Sicherungen der Praxis und musste ohne Beute abziehen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
Nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler lässt sich der Tatzeitraum auf das verlängerte Wochenende zwischen vergangenem Freitag und dem gestrigen Dienstag (26. Mai 2026) eingrenzen.
In dieser Zeit näherte sich der Unbekannte dem Gebäude und setzte Werkzeug an, um sich Zutritt zu den Praxisräumen zu verschaffen. Trotz erheblicher Gewaltanwendung gelang es ihm jedoch nicht, Türen oder Fenster zu überwinden. Zurück blieb lediglich ein Sachschaden an der Fassade bzw. dem Eingangsbereich, dessen genaue Höhe noch von der Polizei ermittelt werden muss.
Zeugenaufruf der Polizei Schweinfurt
Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat die Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls von Diebstahl aufgenommen und bittet Anwohner oder Passanten um Mithilfe.
Hinweise gesucht: Wer im Zeitraum von Freitag bis Dienstag im Bereich der Dorfstraße in Heidenfeld verdächtige Personen beobachtet hat, auffällige Geräusche wahrgenommen hat oder Angaben zu dem versuchten Einbruch machen kann, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 bei den Beamten zu melden.
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