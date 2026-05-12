Einbruchversuch in Fahrradgeschäft: Dach gewaltsam geöffnet – Hoher Wasserschaden
WÜRZBURG / VERSBACH – Ein versuchter Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Mainfrankenhöhe endete für die Täter ohne Beute, hinterließ jedoch eine Spur der Verwüstung. Durch das beschädigte Dach drang Regenwasser ein und verursachte einen massiven Sachschaden.
Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag, 16:30 Uhr, und Montagmorgen, 08:10 Uhr.
Täter scheitern am Zutritt – Regen sorgt für Verwüstung
Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei gelangten die bislang unbekannten Täter auf das Dach des Gebäudes und öffneten dieses mit Gewalt. Trotz des massiven Vorgehens schafften es die Einbrecher offenbar nicht, bis in die eigentlichen Verkaufsräume vorzudringen. Sie flüchteten schließlich ohne Beute vom Tatort.
Das gewaltsame Öffnen des Daches blieb jedoch nicht ohne Folgen: Aufgrund anhaltender Regenfälle während des Wochenendes drang Wasser in das Gebäude ein. Der dadurch entstandene Wasserschaden wird derzeit auf rund 30.000 Euro geschätzt.
Kripo Würzburg sucht Zeugen
Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die im Bereich der Mainfrankenhöhe verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich zu melden.
Kontakt für Zeugenhinweise:
Kriminalpolizei Würzburg, Tel. 0931/457-1732.
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