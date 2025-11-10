Auto IU

Einbrüche im Bereich Main-Rhön – Kripo ermittelt

MAIN-RHÖN – Im Verlauf der letzten Woche sind Unbekannte in drei Wohnhäuser in Hammelburg, Windshausen und Euerbach eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Anwesen und flüchteten mit einer Tatbeute von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Einbrüche im Überblick:

  1. Hammelburg („Zur Kanzel“):
    • Zeitraum: Dienstag, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 22:20 Uhr.
    • Beute: Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages.
    • Schaden: Mehrere hundert Euro.
  2. Windshausen (Obere Gasse):
    • Zeitraum: Freitag, 20:00 Uhr, bis Samstag, 07:15 Uhr.
    • Hergang: Die Täter gelangten durch das gewaltsame Öffnen der Terrassentür ins Innere.
    • Beute: Elektrowerkzeuge im Wert von circa 300 Euro.
    • Schaden: Circa 1.000 Euro Schaden an der Tür.
  3. Euerbach (Altfeldering):
    • Zeitraum: Mittwoch, 12:00 Uhr, bis Samstag, 08:30 Uhr.
    • Hergang: Die Täter gelangten ebenfalls über die Terrassentür in das Anwesen.
    • Beute: Die Täter flüchteten mit einer Beute von über 10.000 Euro; die genaue Tatbeute muss noch ermittelt werden.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt in allen Fällen und bittet um mögliche Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09721/202-1731.

