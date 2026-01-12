Einbrüche im Haßfurter Bereich – Ermittler im Einsatz – Zeugen gesucht
HASSFURT – Eine Serie von Einbrüchen in soziale Einrichtungen hat am vergangenen Wochenende für Entsetzen in der Haßfurter Innenstadt gesorgt. Unbekannte Täter suchten zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag gezielt das Evangelische Gemeindehaus am Heideloffplatz sowie das Bürogebäude der Caritas in der Oberen Vorstadt heim. In beiden Fällen verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchwühlten diese auf der Suche nach Wertgegenständen. Die Bilanz der kriminellen Tour ist verheerend: Während die Beute lediglich einige hundert Euro Bargeld umfasst, hinterließen die Täter einen massiven Sachschaden an Türen und Inventar, der auf rund 5.000 Euro geschätzt wird.
Die Polizei Haßfurt hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen und Spezialisten der Spurensicherung hinzugezogen, um DNA-Spuren und Fingerabdrücke an den Tatorten zu sichern. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe sowie der identischen Vorgehensweise gehen die Beamten fest davon aus, dass es sich um denselben Täterkreis handelt. Die Kriminalbeamten werten derzeit die gesicherten Beweise aus und befragen mögliche Zeugen aus der Nachbarschaft der betroffenen Organisationen, um den Unbekannten schnellstmöglich auf die Spur zu kommen.
Um die Taten aufzuklären, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die im Zeitraum von Donnerstag, 18:00 Uhr, bis Freitag, 14:30 Uhr, verdächtige Beobachtungen an den Tatorten gemacht oder ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen haben, werden dringend gebeten, sich zu melden. Auch Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge in der Nähe des Heideloffplatzes oder der Oberen Vorstadt sind für die Ermittler von großer Bedeutung. Informationen nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0 entgegen.
