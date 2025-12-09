Einbrüche im Landkreis Schweinfurt – Zeugenaufruf der Polizei
EUERBACH UND GRAFENRHEINFELD, LKR. SCHWEINFURT – Am Freitag und Samstag kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser, bei denen ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstand. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung dringend um Hinweise.
Details zu den Einbrüchen
Die Einbrüche ereigneten sich in zwei verschiedenen Gemeinden im Landkreis Schweinfurt:
-
Euerbach: Der Einbruch fand am Freitag zwischen 16:00 Uhr und 17:20 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Schillerstraße statt. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang, durchwühlte die Innenräume und entwendete einen kleinen Tresor samt Inhalt, bevor er unerkannt flüchtete.
-
Grafenrheinfeld: Am Samstag wurde zwischen 15:30 Uhr und 22:45 Uhr ein Einfamilienhaus im Dammweg Ziel eines Einbruchs. Der unbekannte Täter verschaffte sich ebenfalls gewaltsam Zutritt, durchsuchte das Anwesen und entkam mit einzelnen Wertgegenständen.
Die Ermittler der Kriminalpolizei haben an beiden Tatorten Spuren gesichert.
Zeugenaufruf der Polizei
Die Kriminalpolizeiinspektion Schweinfurt hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Aufklärung der Fälle:
-
Wer hat zur relevanten Zeit in Euerbach oder Grafenrheinfeld etwas Verdächtiges beobachtet?
-
Wer hat möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte gesehen?
-
Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Einbrüche beitragen könnten?
Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-1731 entgegen.
