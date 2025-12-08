Auto IU

Einbrüche im Landkreis Schweinfurt – Zeugenaufruf der Polizei

8. Dezember 2025Letztes Update 8. Dezember 2025
EUERBACH UND GRAFENRHEINFELD, LKR. SCHWEINFURT – Am Freitag und Samstag kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser, bei denen ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstand. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung dringend um Hinweise.

Details zu den Einbrüchen

Die Einbrüche ereigneten sich in zwei verschiedenen Gemeinden im Landkreis Schweinfurt:

Die Ermittler der Kriminalpolizei haben an beiden Tatorten Spuren gesichert.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Kriminalpolizeiinspektion Schweinfurt hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Aufklärung der Fälle:

  • Wer hat zur relevanten Zeit in Euerbach oder Grafenrheinfeld etwas Verdächtiges beobachtet?

  • Wer hat möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte gesehen?

  • Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Einbrüche beitragen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-1731 entgegen.

