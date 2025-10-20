Auto IU

Einbrüche in Autohaus und bei Wohnmobilhändler in Arnstein – Kripo sucht Zeugen

ARNSTEIN – In der Nacht zum Samstag sind unbekannte Täter gewaltsam in zwei Gebäude in Arnstein eingebrochen und mit mehreren tausend Euro Bargeld sowie Werkzeug geflüchtet. Die Einbrüche ereigneten sich jeweils zwischen dem späten Freitagabend und dem Samstagvormittag.

Ziel der Einbrecher waren ein Autohaus in der Arnsteiner Straße im Ortsteil Schwebenried und ein Wohnmobilhändler in der Michael-Wenz-Straße. Dort wurden Bargeld und hochwertiges Werkzeug erbeutet.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen, prüft einen möglichen Zusammenhang und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0931/457-1732.

