Einbrüche in drei Schulen – Zeugen gesucht

EBERN, LKR. HASSBERGE – Am vergangenen Wochenende ereigneten sich in Ebern mehrere Einbrüche in drei verschiedene Schulen. Der entstandene Sachschaden wird auf über 15.000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Ebern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Einbruch in die Grund- und Realschule Ebern

In der Zeit von Sonntag, 14:30 Uhr bis Montag, 07:00 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt sowohl zur Grundschule als auch zur Realschule in der Georg-Nadler-Straße. Der Täter durchwühlte einzelne Büros und entwendete einen Tresor. Dieser wurde später in einem Waldstück in Richtung Losbergsgereuth aufgefunden. Der Beuteschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt, der Sachschaden hingegen auf rund 10.000 Euro.

Einbruch ins Gymnasium Ebern

Im gleichen Zeitraum, von Sonntag, 14:30 Uhr bis Montag, 07:00 Uhr, brach der Täter auch in das Gymnasium Ebern in der Gymnasiumstraße ein. Auch hier durchsuchte er das Gebäude nach Wertgegenständen. Der Beuteschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt, während der durch den Einbruch verursachte Sachschaden auf etwa 5.000 Euro beziffert wird.

Ermittlungen der Polizei

Die Polizeiinspektion Ebern hat bereits Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Unterstützung. Insbesondere erhoffen sich die Ermittler Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Nähe der Schulen während des angegebenen Zeitraums sowie zu möglichen verdächtigen Geräuschen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09531/924-0 bei der Polizeiinspektion Ebern zu melden.