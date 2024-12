Einbrüche in Einfamilienhäuser – Kripo ermittelt und sucht Zeugen

PARTENSTEIN UND NEUHÜTTEN, LKR. MAIN-SPESSART – Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser

Am vergangenen Wochenende kam es in Partenstein und Neuhütten zu zwei Einbrüchen, bei denen Unbekannte in Einfamilienhäuser eindrangen und unerkannt flüchteten. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Einbruch in Partenstein

Am Freitag, zwischen 18:00 und 20:10 Uhr, drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Thiser Straße ein. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und verschafften sich gewaltsam Zugang durch die Terrassentür. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räume und entwendeten eine Uhr sowie eine Geldbörse. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Einbruch in Neuhütten

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag schlugen Einbrecher in Neuhütten zu. Sie zerstörten eine Fensterscheibe in der Spessartstraße und gelangten so ins Innere des Hauses. Auch hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Der genaue Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt, die Ermittlungen laufen.

Die Kriminalpolizei Würzburg bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat in den relevanten Zeiträumen in Partenstein und Neuhütten etwas Verdächtiges beobachtet, das mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnte?

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Fälle beitragen können?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0931/457-1732 entgegengenommen.