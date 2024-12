Einbrüche in Einfamilienhäuser – Kripo ermittelt und sucht Zeugen

STEINFELD, LKR. MAIN-SPESSART U. WÜRZBURG / DÜRRBACHAU – Zwischen Sonntag und Dienstag drangen unbekannte Täter in zwei Einfamilienhäuser ein und entkamen unerkannt. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Einbruch in bewohntes Haus in Steinfeld

Am Dienstagabend nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses im Kiefernweg in Steinfeld aus. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt über die Terrassentür und durchwühlten die Räumlichkeiten. Die Tatzeit liegt nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 17:45 Uhr und 18:45 Uhr. Es wurde zwar nichts entwendet, jedoch entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Einbruch in unbewohntes Haus in Würzburg

Zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagabend schlugen unbekannte Täter eine Scheibe eines derzeit unbewohnten Hauses am Öhlberg in Würzburg ein und verschafften sich so Zugang. Auch hier wurden die Räumlichkeiten durchsucht, aber den Ermittlungen zufolge nichts gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich jedoch auf eine hohe dreistellige Summe.

Die Kriminalpolizei Würzburg bittet um Hinweise:

Wer hat in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte in Steinfeld oder Dürrbachau beobachtet?

Wer hat möglicherweise ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen oder kann sachdienliche Informationen zu den Taten geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.