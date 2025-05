Einbrüche in Firmen – Polizei ermittelt – Zeugen gesucht

KITZINGEN – Von Sonntag auf Montag waren zwei gewerbliche Objekte das Ziel von Einbrechern. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und hoffen auf Zeugenhinweise.

Tresor angegangen – hoher Sachschaden

Eine Mitarbeiterin bemerkte am Montagmorgen, gegen 08:30 Uhr, dass in den Büroräumen eines Fachmarktes für Tierbedarf im Lochweg eingebrochen wurde. Unbekannte haben sich, dem aktuellen Erkenntnisstand nach, in der Nacht von Sonntag auf Montag, über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Im Inneren versuchten die Täter einen Tresor gewaltsam zu öffnen und hinterließen einen Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Anschließend verließen diese den Fachmarkt ohne Beute.

Büroräume angegangen – Bargeld entwendet

In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 02:20 Uhr und 06:30 Uhr, waren Unbekannte in einer Firma für Baustoffe in der Straße „Am Giltholz“ zugange. Hier verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren durchsuchten die Täter mehrere Räume und entwendeten dem Sachstand nach eine niedrige vierstellige Menge Bargeld. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und prüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt. Die Ermittler erhoffen sich in beiden Fällen Hinweise von möglichen Zeugen, die sich unter der Tel. 0931/457-1732 melden können.