Einbrüche in Haibach, Hösbach und Miltenberg: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Symbolfoto: 2fly4
ASCHAFFENBURG / MILTENBERG – Am Dienstag wurden der Polizei drei Einbrüche in der Region gemeldet, bei denen Unbekannte gewaltsam in Wohnanwesen eindrangen. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Telefonnummer 06021/857-1733.

In Haibach-Grünmorsbach drang ein Täter zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr über ein Fenster in ein Haus in der Straße „Zu den Honigäckern“ ein und durchwühlte mehrere Wohnungen.

In Hösbach wurde gegen 18:35 Uhr ein schlafender Bewohner in der Talstraße durch den Lichtkegel einer Taschenlampe geweckt, woraufhin der Einbrecher sofort die Flucht ergriff.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich im „Unteren Steinweg“ in Miltenberg, wo ein Unbekannter zwischen 13:50 Uhr und 18:35 Uhr die Abwesenheit der Bewohner ausnutzte, um über die Terrassentür in eine Wohnung zu gelangen.

