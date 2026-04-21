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Einbrüche in Kellerabteile: Polizei sucht Zeugen in Würzburg

21. April 2026Letztes Update 21. April 2026
Einbrüche in Kellerabteile: Polizei sucht Zeugen in Würzburg
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WÜRZBURG – In einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Grombühl wurden im Zeitraum vom 13. bis 20. April 2026 mehrere Lagerräume aufgebrochen. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen gelangte ein bislang unbekannter Täter durch gewaltsames Öffnen in verschiedene Kellerparzellen in der Gutenbergstraße. Aus den Abteilen entwendete der Täter diverse Gegenstände, darunter Fahrräder, Werkzeuge sowie verschiedene Einrichtungsgegenstände.

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Zeugenaufruf der Polizei

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Personen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Gutenbergstraße gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter folgender Telefonnummer entgegen:

  • Telefon: 0931 457-2230

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