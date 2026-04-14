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Einbrüche in Mainfränkische Werkstätten: Kripo Würzburg prüft Tatzusammenhang

14. April 2026Letztes Update 14. April 2026
Einbrüche in Mainfränkische Werkstätten: Kripo Würzburg prüft Tatzusammenhang
Symbolbild: 2fly4
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WÜRZBURG / LENGFELD UND OCHSENFURT – Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte gewaltsam in zwei Standorte der Mainfränkischen Werkstätten eingedrungen. Während die Täter in Lengfeld einen Tresor entwendeten, blieb es in Ochsenfurt bei Sachschaden ohne Beute. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Die Tatzeiten liegen in beiden Fällen zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen. Aufgrund der zeitlichen Nähe und des identischen Objekttyps prüfen die Ermittler derzeit, ob es sich um dieselben Täter handelt.

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Tresordiebstahl in Lengfeld

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In der Straße „Im Kreuz“ in Lengfeld verschafften sich die Einbrecher zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Montag, 07:00 Uhr, Zutritt zum Gebäude. Sie rissen einen fest verbauten Tresor gewaltsam aus der Verankerung. Ersten Erkenntnissen zufolge verließen die Täter das Gebäude über eine Notfalltür, transportierten den Tresor mit einem Wagen über eine angrenzende Wiese und flüchteten über das Gelände der Firma SKZ. Im Tresor befand sich Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich; der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Einbruch in Ochsenfurt

Ein ähnliches Bild bot sich in der Marktbreiter Straße in Ochsenfurt. Dort drangen Unbekannte zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Montag, 05:45 Uhr, gewaltsam durch eine Tür ein. Obwohl mehrere Büroräume durchwühlt wurden, flüchteten die Täter nach aktuellem Stand ohne Beute. Zurück blieb jedoch ein erheblicher Sachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Personen, die an einem der beiden Standorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Fluchtfahrzeugen geben können, werden gebeten, sich zu melden.

Kontakt für Hinweise:

Kriminalpolizeiinspektion Würzburg

Telefon: 0931/457-1732

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