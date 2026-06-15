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Einbrüche in Schonungen: Kriminalpolizei sucht Zeugen

15. Juni 2026Letztes Update 15. Juni 2026
Einbrüche in Schonungen: Kriminalpolizei sucht Zeugen
Symbolfoto: 2fly4
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SCHONUNGEN (LKR. SCHWEINFURT) – Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt nach zwei Einbruchsdelikten in Schonungen, die sich im Zeitraum zwischen dem 10. und 13. Juni 2026 ereigneten. Die Polizei bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise.

Tathergang und Schadensbilanz

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Die Ermittler der Kriminalpolizei Schweinfurt bitten nun um Mithilfe bei der Aufklärung der Taten:

  • Beobachtungen: Wer hat im fraglichen Zeitraum zwischen dem 10. und 13. Juni verdächtige Wahrnehmungen in der Kaltenhöfer Steige oder am Steigerwaldblick gemacht?

  • Verdächtige Personen/Fahrzeuge: Sind Ihnen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die in Zusammenhang mit den Einbrüchen stehen könnten?

  • Hinweise: Können Sie sonstige Informationen geben, die zur Klärung der Sachverhalte beitragen?

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Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Schweinfurt unter der Telefonnummer (09721) 202-1866 entgegen.

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