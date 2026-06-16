Einbrüche in Schonungen: Kriminalpolizei sucht Zeugen
SCHONUNGEN (LKR. SCHWEINFURT) – Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt nach zwei Einbruchsdelikten in Schonungen, die sich im Zeitraum zwischen dem 10. und 13. Juni 2026 ereigneten. Die Polizei bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise.
Tathergang und Schadensbilanz
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Kaltenhöfer Steige: Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Aus dem Anwesen wurde ein Tresor samt Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Der Sachschaden an dem Gebäude beläuft sich auf etwa 400 Euro.
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Steigerwaldblick: Im gleichen Zeitraum versuchte ein Täter, in ein weiteres Anwesen einzubrechen. Der Einbruchsversuch scheiterte zwar, jedoch hinterließ der Täter einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro, bevor er unerkannt flüchtete.
Zeugenaufruf der Kriminalpolizei
Die Ermittler der Kriminalpolizei Schweinfurt bitten nun um Mithilfe bei der Aufklärung der Taten:
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Beobachtungen: Wer hat im fraglichen Zeitraum zwischen dem 10. und 13. Juni verdächtige Wahrnehmungen in der Kaltenhöfer Steige oder am Steigerwaldblick gemacht?
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Verdächtige Personen/Fahrzeuge: Sind Ihnen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die in Zusammenhang mit den Einbrüchen stehen könnten?
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Hinweise: Können Sie sonstige Informationen geben, die zur Klärung der Sachverhalte beitragen?
Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Schweinfurt unter der Telefonnummer (09721) 202-1866 entgegen.
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