Auto IU

Einbrüche in Schonungen: Kriminalpolizei sucht Zeugen

16. Juni 2026Letztes Update 16. Juni 2026
Einbrüche in Schonungen: Kriminalpolizei sucht Zeugen
Symbolfoto: 2fly4
ANZEIGE
Keiler Helles

SCHONUNGEN (LKR. SCHWEINFURT) – Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt nach zwei Einbruchsdelikten in Schonungen, die sich im Zeitraum zwischen dem 10. und 13. Juni 2026 ereigneten. Die Polizei bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise.

Tathergang und Schadensbilanz

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Die Ermittler der Kriminalpolizei Schweinfurt bitten nun um Mithilfe bei der Aufklärung der Taten:

  • Beobachtungen: Wer hat im fraglichen Zeitraum zwischen dem 10. und 13. Juni verdächtige Wahrnehmungen in der Kaltenhöfer Steige oder am Steigerwaldblick gemacht?

  • Verdächtige Personen/Fahrzeuge: Sind Ihnen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die in Zusammenhang mit den Einbrüchen stehen könnten?

  • Hinweise: Können Sie sonstige Informationen geben, die zur Klärung der Sachverhalte beitragen?

ANZEIGEN
Rowdy-River Raf-Race

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Schweinfurt unter der Telefonnummer (09721) 202-1866 entgegen.

Das könnte Dich auch interessieren:

Aufgeklärt: Myrrhe ist der Tausendsassa bei Magen- und Darmbeschwerden und hat auch eine "opiate" Komponente

ANZEIGE
Eisgeliebt in Schweinfurt - Veganes Premium-Eis


ANZEIGE
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

16. Juni 2026Letztes Update 16. Juni 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)