Einbrüche in Wohnhäuser – Kriminalpolizei ermittelt
NÜDLINGEN / LKR. BAD KISSINGEN UND SCHWEINFURT – In den vergangenen Tagen kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Nüdlingen und Schweinfurt, bei denen sich unbekannte Täter gewaltsam über Fenster Zutritt verschafften und Bargeld sowie Schmuck entwendeten. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und prüft einen möglichen Tatzusammenhang.
Die Vorfälle im Überblick:
- Erster Einbruch in Nüdlingen (Oberweg):
- Zeitraum: Montag, zwischen 16:45 Uhr und 18:45 Uhr.
- Hergang: Ein Unbekannter stieg gewaltsam über ein Fenster in das Anwesen ein.
- Beute: Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich.
- Zweiter Einbruch in Schweinfurt (Karl-Fichtel-Straße):
- Zeitraum: Zwischen dem 29. Oktober, 17:00 Uhr, und dem 02. November, 14:45 Uhr.
- Hergang: Unbekannte Täter verschafften sich ebenfalls gewaltsam über ein Fenster Zutritt.
- Beute: Bargeld sowie Schmuck von noch unbekanntem Wert.
Die Kriminalpolizei Schweinfurt bittet Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09721/202-1731 zu melden.
