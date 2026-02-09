Einbrüche in Wohnungen und Häuser – Kripo ermittelt – Zeugen gesucht

WÜRZBURG UND LKR. WÜRZBURG – Über das Wochenende kam es zu mehreren Einbrüchen im Landkreis Würzburg. Im Stadtgebiet Würzburg verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einer leerstehenden Wohnung. Die Kripo Würzburg hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Zwei Einbrüche in Rimpar

Im Verlauf des Freitags wurde in zwei Wohnungen in Rimpar eingebrochen.

Ein Unbekannter nutzte die Abwesenheit der Bewohner aus und verschaffte sich jeweils Zutritt zu einer Wohnung in der Frankenstraße und einer in der Austraße. Die Terrassentüren der Wohnungen wurden gewaltsam geöffnet und im Gebäudeinneren alles durchwühlt.

Die Tatzeit in der Frankenstraße liegt zwischen 12:00 Uhr und 21:40 Uhr, die in der Austraße zwischen 08:40 Uhr und 19:20 Uhr.

Weitere Fälle in Zell am Main

Auch in Zell kam es zu Einbrüchen, die sich zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen ereigneten.

Zwischen 17:30 Uhr und 08:05 Uhr brach ein unbekannter Täter über die Terrassentüre in ein Reihenhaus in der Sudetenstraße ein und durchsuchte es.

Auch ein Anwesen in der Austraße wurde angegangen. Hier öffnete ein Unbekannter gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss und gelangte so ins Innere. Diese Tat muss zwischen 18:00 Uhr und 11:00 Uhr stattgefunden haben.

Zutritt zu leerstehender Wohnung in Würzburg verschafft

In der Semmelstraße wurde im Laufe des Samstags, zwischen 13:30 Uhr und 20:00 Uhr, die Türe einer leerstehenden Wohnung gewaltsam geöffnet und hierdurch beschädigt. Der Täter konnte auch hier unerkannt flüchten.

Ermittlungen der Kriminalpolizei Würzburg

Die Kripo Würzburg hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen. An den jeweiligen Tatorten wurden umfangreich Spuren gesichert, die zur Stunde ausgewertet werden.

Die Höhe des jeweiligen Beuteschadens und auch die genauen Schadenshöhen sind Gegenstand der Ermittlungen, ebenso werden mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten überprüft.

Im Zuge dessen wendet sich die Polizei mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer konnte in den oben genannten Tatzeiträumen auffällige Personen oder verdächtige Fahrzeuge im Bereich der Tatorte beobachten?

Wer konnte verdächtige Personen auf seinem Grundstück feststellen?

Wer hat in den Bereichen mögliche Videoüberwachungen , auf denen verdächtige Personen zu sehen sind?

, auf denen verdächtige Personen zu sehen sind? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Fälle beitragen können?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.