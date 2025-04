Einbrüche in zwei Hammelburger Schulen – Zeugen gesucht

HAMMELBURG – LKR. BAD KISSINGEN. Am vergangenen Wochenende kam es in Hammelburg zu zwei Einbruchsdelikten an örtlichen Schulen.

Während ein bislang unbekannter Täter erfolgreich in das Frobenius-Gymnasium eindrang, blieb es bei der nahegelegenen Saaletal-Schule beim Versuch. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Einbruch in das Frobenius-Gymnasium

Zwischen Sonntagabend, 18:30 Uhr, und Montagmorgen, 06:45 Uhr, verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumen des Gymnasiums. In dem Schulgebäude durchwühlte er mehrere Büros. Nach bisherigen Erkenntnissen beläuft sich der Beuteschaden auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Der angerichtete Sachschaden hingegen fällt mit etwa 20.000 Euro erheblich höher aus.

Versuchter Einbruch in die Saaletal-Schule

Zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Montagmorgen, 06:45 Uhr, wurde zudem ein Einbruch in die Saaletal-Schule versucht. Der oder die Täter scheiterten jedoch offenbar an der Eingangstür oder wurden möglicherweise gestört. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Ermittlungen der Kripo

Die Kriminalpolizei Schweinfurt war zeitnah an beiden Tatorten im Einsatz, sicherte Spuren und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang richtet sie folgende Fragen an die Bevölkerung:

Haben Sie im Bereich der Schulen verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt?

Sind Ihnen ungewöhnliche Geräusche in den Abend- oder Nachtstunden aufgefallen?

Können Sie sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-1731 bei der Kriminalpolizei Schweinfurt zu melden.