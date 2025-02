Einbrüche in zwei Schulen – Zeugen in Haßfurt gesucht

HAßFURT – Zwei Schuleinbrüche innerhalb einer Nacht – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Montag (18:30 Uhr) auf Dienstag (06:30 Uhr) sind Unbekannte in zwei Schulen in Haßfurt eingebrochen. Während sie in einem Fall Bargeld entwendeten, hinterließen sie insgesamt einen erheblichen Sachschaden. Die Polizei Haßfurt bittet um Zeugenhinweise.

Einbruch in die Mittelschule im Dürerweg

Zwischen Montag, 19:00 Uhr, und Dienstag, 06:30 Uhr, drangen die Täter gewaltsam in die Schule im Dürerweg ein. Dort entwendeten sie Bargeld in Höhe von rund 2.000 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Einbruch in das Regiomontanus-Gymnasium

Im gleichen Zeitraum verschafften sich Unbekannte Zugang zum Schulgebäude am Tricastiner Platz. Sie durchsuchten mehrere Räume und flüchteten mit einer geringen Menge Bargeld. Der Sachschaden in diesem Fall beträgt rund 10.000 Euro.

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Haßfurt hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Insgesamt entstand ein Beuteschaden von über 2.000 Euro sowie ein Sachschaden von mehr als 15.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09521/927-0 bei der Polizei Haßfurt zu melden.