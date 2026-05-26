Eine Ära geht zu Ende: Gerlinde Dittmann nach 39 Jahren „ErlebniStanz“ an der vhs Volkach verabschiedet
VOLKACH – Beachtliche 39 Jahre lang hat sie die Volkacher Kulturszene bewegt, Generationen begeistert und das gemeinsame Tanzen im Alter fest in der Region verankert: Gerlinde Dittmann. Die vhs-Leiterin Sigrid Klemenz verabschiedete nun die sichtlich gerührte und engagierte Kursleiterin, die als die absolute Pionierin und Initiatorin des Senioren- und Erlebnistanzes in Volkach gilt.
In einer feierlichen Laudatio ließ die vhs-Leiterin die fast vier Jahrzehnte dauernde Erfolgsgeschichte noch einmal Revue passieren. Am 20. November 1986 ging es im Gymnastikraum der örtlichen Schule mit exakt 20 Personen – darunter 16 Frauen – los. Die Altersspanne der Tanzbegeisterten reichte damals von 57 bis hin zu stolzen 79 Jahren.
Engagement weit über den Tanzsaal hinaus
Gerlinde Dittmann verstand ihre Arbeit von Beginn an nicht als reines Beschäftigungsprogramm, sondern als Herzensangelegenheit. Sie organisierte gemeinsame Ausflüge, festliche Tanznachmittage und vertrat die Stadt Volkach mit ihrem Seniorentanzkreis stolz bei regionalen Tanzkreistreffen in der gesamten Umgebung.
Ihre Teilnehmer dankten es ihr mit bedingungsloser Treue. Über Jahrzehnte hinweg blieb die Gruppe konstant bei über 20 Aktiven. Erst in den letzten Jahren pendelte sich die Zahl – geschuldet durch das wachsende Angebot an neugegründeten Tanzkreisen in den Nachbargemeinden – bei rund 15 festen Tänzerinnen und Tänzern ein.
„Mit ihrer herzlichen Art und ihrem unermüdlichen Engagement hat Frau Dittmann den Seniorentanz in Volkach über viele Jahre geprägt. Dafür danken wir ihr von Herzen und wünschen ihr für die Zukunft vor allem Gesundheit, Freude und viele schöne Momente“, würdigte Sigrid Klemenz die Verdienste.
Ausgezeichnet mit der Goldenen Ehrennadel
Die tänzerische Fachkompetenz der Volkacherin ist auch auf Bundesebene hoch geschätzt. Bereits seit 1988 ist Gerlinde Dittmann zertifizierte Seniorentanzleiterin im Bundesverband Seniorentanz e.V.. Im November 2021 wurde ihr für diese außergewöhnliche Lebensleistung die goldene Ehrennadel des Verbandes verliehen.
Was früher schlicht unter dem Begriff „Seniorentanz“ lief, firmiert heute übrigens unter dem modernen Namen „ErlebniStanz“ – wobei das große „S“ ganz bewusst für die Senioren steht.
Mehr als nur Bewegung: Ein Fitnessprogramm für Kopf und Seele
Gerlinde Dittmann bedankte sich sichtlich bewegt für die feierliche Verabschiedung und die anerkennenden Worte. Zum Abschied betonte sie noch einmal, dass das Konzept weit über die bloßen Schritte zur Musik hinausgeht:
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Ganzheitliches Training: „ErlebniStanz“ fördert nachweislich die körperliche Ausdauer und hält gleichzeitig das Gedächtnis bis ins hohe Alter fit.
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Die soziale Komponente: Egal ob beim traditionellen Kreistanz oder beim modernen Blocktanz – im Fokus stand immer das Miteinander.
Ihr persönliches, emotionales Fazit nach 39 Jahren im Dienst der vhs Volkach bringt es perfekt auf den Punkt: „Wichtig war für mich immer, dass jeder von der Tanzstunde mit einem guten Gefühl nach Hause geht. Denn es kann dir niemand nehmen, was du getanzt hast.“
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