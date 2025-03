Eine Erzählung aus dem zerstörten Würzburg: Benefizlesung für „Forschung hilft“

WÜRZBURG – Neuer Roman von Prof. Dr. Alexander Meining erinnert an das Kriegsende

Am 8. Februar 2025 erschien unter dem Titel „Der alte Mann vom Main“ ein neuer historischer Würzburg-Roman von Prof. Dr. Alexander Meining. Das Buch spielt im Frühjahr 1945 und thematisiert die dramatischen Ereignisse rund um die Zerstörung Würzburgs durch einen alliierten Bombenangriff am 16. März 1945.

Wie bereits bei seinen früheren Werken spendet der Autor das Autorenhonorar an die Stiftung „Forschung hilft“, die vielversprechende Krebsforschungsprojekte am Universitätsklinikum Würzburg (UKW) unterstützt.

Passend zum 80. Jahrestag des Kriegsendes in Würzburg findet am Freitag, den 28. März 2025, eine Benefizlesung im Hof Engelgarten des Best Western Premier Hotels Rebstock statt. Neben einer Lesung aus der Buchneuerscheinung gibt es eine Diskussionsrunde mit Prof. Dr. Alexander Meining, dem Historiker Dr. Roland Flade und dem Zeitzeugen Rudolf Nelkenstock.

Moderiert wird die Veranstaltung von Andreas Jungbauer (Main-Post). Zudem wird Bürgermeisterin Judith Roth-Jörg ein Grußwort sprechen, während Gabriele Nelkenstock als Vorsitzende von „Forschung hilft“ die Arbeit der Stiftung vorstellt.

Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Krebsforschung wird gebeten. Das Hotel Rebstock stellt seine Räume und den Service kostenfrei zur Verfügung. Außerdem gehen sämtliche Einnahmen aus der Bewirtung an die Stiftung.

Der Roman erzählt die Geschichte von Walter Gänslein, einem ehemaligen Staatsanwalt, der sich im Würzburg des Jahres 1945 einsam und des Lebens überdrüssig fühlt. Als die alliierten Bomben am 16. März binnen 20 Minuten die Altstadt zerstören, wird er in ein Inferno zurückgezogen.

Auf der Suche nach Nahrung trifft er auf Henriette Kerstan, und zwischen den beiden entwickelt sich eine unerwartete Verbindung. Doch als sie am nächsten Morgen die Stadt verlassen wollen, wird Gänslein für den Volkssturm zwangsrekrutiert. Zusammen mit Kindern und Jugendlichen soll er die Ruinen Würzburgs gegen die vorrückende US-Army verteidigen – ein aussichtsloser Kampf.

Als die Amerikaner eintreffen, gerät Gänslein in Kriegsgefangenschaft und begegnet dort einer Person, auf die er seit Jahrzehnten gewartet hat.

Das Buch ist im Gmeiner Verlag erschienen, umfasst 224 Seiten und kostet 13 Euro.