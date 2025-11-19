Eine gute Sache: Weihnachtswunschbaumaktion 2025 im Landkreis Haßberge
HASSBERGE – Die Weihnachtswunschbaumaktion des Familienzentrums im Landratsamt Haßberge geht in die nächste Runde, um Kindern aus Familien mit Unterstützungsbedarf im Landkreis Haßberge ein Herzensgeschenk zu ermöglichen.
Die Aktion ist ein flächendeckendes Gemeinschaftswerk, bei dem Wunschbäume an zahlreichen Standorten im Landkreis verteilt stehen.
So funktioniert die Wunschbaum-Aktion
Familien mit Unterstützungsbedarf dürfen für ihre Kinder anonym einen Wunsch im Wert von 20 bis 25 Euro nennen (häufig Bücher, Spielzeug oder warme Kleidung). Diese Wünsche werden auf Anhänger geschrieben und an die Wunschbäume gehängt. Wer helfen möchte, nimmt einen Anhänger, besorgt das Geschenk, verpackt es liebevoll und gibt es an der Abgabestelle zurück. In der Woche vor Weihnachten verteilt das Team des Familienzentrums alle Pakete an die Familien. Das Familienzentrum freut sich, dass sich viele Kinder in diesem Jahr Bücher gewünscht haben.
Beteiligte Standorte
Die Wunschbäume stehen bei folgenden Teilnehmern:
-
VG Ebern
-
Dorfladen Kleinsteinach
-
Stadt Eltmann
-
Stadt Hofheim
-
Landratsamt Haßberge
-
BIZ Haßfurt
-
Buchhandlung Glückstein Haßfurt
-
Firma Marcapo Ebern
-
Firma Valeo Ebern und Valeo Fischbach
-
Firma Bosch-Rexroth Haßfurt-Augsfeld
-
Pfarrgemeinde Fatschenbrunn
-
Gerüstbau Böllner Roßstadt
Spenden helfen das ganze Jahr
Wer die Aktion nicht durch ein einzelnes Geschenk unterstützen möchte, kann auch eine Geldspende leisten. Diese Spenden dienen nicht nur zur Erfüllung restlicher Weihnachtswünsche. Was darüber hinausgeht, kommt Kindern im Landkreis Haßberge im kommenden Jahr unbürokratisch zugute, beispielsweise für Schulbedarf, warme Kleidung oder ein gesundes Mittagessen.
Spendenkonto Landratsamt Haßberge
-
IBAN: DE91 7935 0101 0190 0000 26
-
Verwendungszweck: „Chancen geben – Kindern helfen“
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!