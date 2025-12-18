Eine Kletterwand für den Wild-Park – Wie das neue Spielgerät am Klaushof entstand
BAD KISSINGEN – Der Wild-Park Klaushof hat sein Freizeitangebot um eine neue, farbenfrohe Kletterwand erweitert. Die Initiative für das Projekt ging von den Tierpflegern Arno Schlereth und Frank Wehner aus, die die Idee von einer Fortbildung mitbrachten, während der Verein der Freunde des Wildparks Klaushof die Finanzierung und tatkräftige Unterstützung übernahm.
Von der ersten Planung bis zum Eindrehen der letzten Schraube war es ein intensiver Prozess. Das Team des Wild-Parks musste zunächst die Abstimmung mit einem Spielplatzsachverständigen vornehmen, ein Fundament gießen und die Holzwand samt Überstand konstruieren. Zusätzlich wurde eine Fallschutzfläche errichtet, um die Sicherheit der kletternden Kinder jederzeit zu gewährleisten.
Für die fachgerechte Anordnung der insgesamt 100 Klettergriffe holte sich das Team professionelle Hilfe. Andreas Grau, der 3. Vorsitzende des Bad Kissinger Alpenvereins, stand dem Projekt beratend zur Seite und unterstützte die Montage aktiv. Auch Werner Heinze vom Wild-Park-Verein beteiligte sich maßgeblich an den Bau- und Bohrarbeiten.
Dieses Projekt verdeutlicht die erfolgreiche Kooperation zwischen dem Wild-Park-Team, dem Förderverein und dem Alpenverein. Durch diesen gemeinsamen Einsatz konnte ein attraktives neues Spielgerät geschaffen werden, das den Parkbesuch für Familien noch abwechslungsreicher gestaltet.
