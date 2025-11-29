Eine Person schwer verletzt – Unfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

REICHENBERG, LKR. WÜRZBURG – Am Donnerstag kam es gegen 23:30 Uhr zu einem Unfall auf der B19 bei Reichenberg. Eine Person wurde dabei schwer verletzt. Es kam über mehrere Stunden zu Verkehrsbehinderungen.

Nach derzeitigem Sachstand, kam der 26-jährige kosovarische Fahrer eines blauen BMW am Donnerstagabend auf der B19 in Fahrtrichtung Giebelstadt aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender schwarzer SUV konnte dem Pkw nicht mehr vollständig ausweichen und die beiden Fahrzeuge berührten sich seitlich. In der Folge geriet der Unfallverursacher in den Straßengraben, das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Von den vier Insassen des BMW wurden zwei, darunter der Fahrer, leicht verletzt. Ein weiterer Mitfahrer, ein 26-jähriger Kosovare, erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Verdacht eines Schädel-Hirn-Traumas in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Fahrer des BMW, ein 29-Jahre alter Deutscher, blieb unverletzt. Aufgrund des Unfalls und der damit einhergehenden Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kam es bis kurz vor 02:00 Uhr nachts zu Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße, die zeitweise voll gesperrt werden musste. Der Gesamtsachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei über 20.000 Euro.

Gegen 23:50 Uhr kam es dann zu einem weiteren Unfall, bei dem ein 23-jähriger Deutscher in der unübersichtlichen Verkehrssituation einem 22-jährigen Deutschen auffuhr. Beide blieben glücklicherweise unverletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen liegt schätzungsweise bei 5.500 Euro.

Die Würzburger Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen.