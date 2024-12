Eine Person wurde mit Feuerwerk im Gesicht getroffen

KITZINGEN – Am 14.12.2024, gegen 00:15 Uhr, wurde durch eine Person am Bleichwasen in Kitzingen verbotswidrig ein Feuerwerkskörper gezündet.

Der 16-jährige Täter traf hierbei eine andere Person im Gesicht, die dadurch nicht unerheblich verletzt wurde. Die Verletzung erforderte eine medizinische Behandlung im Krankenhaus.

Zusätzlich wurde an einem geparkten Pkw ein Sachschaden festgestellt, der ebenfalls durch das abgebrannte Feuerwerk verursacht wurde.

Die Polizeiinspektion Kitzingen führt nun weitere Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.