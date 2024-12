Eine Reise nach Japan und die Teilnahme an bedeutenden Kyokushin-Veranstaltungen

SCHWEINFURT – Dmitrij Videnin, Inhaber des SWK e.V. und Branch Chief für Deutschland im IKON-Verband (Internationale Karate Organisation Nakamura), unternimmt jährlich eine bedeutungsvolle Reise nach Japan, um die Verbindung zum Hauptquartier des weltweiten Kyokushin Karate Verbandes in Kobe zu stärken.

Diese Besuche unterstreichen sein Engagement für die Weiterentwicklung und Förderung des Kyokushin Karate in Deutschland.

Ein herausragender Moment seines diesjährigen Aufenthalts war die Mitwirkung als Prüfer bei der Dan-Prüfung für Schwarzgurte. Diese besondere Aufgabe teilte er mit erfahrenen japanischen Instruktoren und verdeutlichte sein hohes Ansehen sowie seine tiefgreifende Expertise innerhalb der internationalen Kyokushin Karate-Gemeinschaft.

An die Prüfung schloss sich ein internationales Seminar an, das unter der Leitung von Makoto Nakamura stattfand. Nakamura, ein direkter Schüler des Kyokushin-Gründers Masutatsu Oyama, vermittelte in seiner einzigartigen Weise die Philosophie und Prinzipien des Kyokushin Karate. Für Dmitrij Videnin und seine fünf mitgereisten Schüler war dies eine wertvolle Gelegenheit, ihr Wissen zu erweitern und ihre Fähigkeiten zu vertiefen.

Die jährliche Reise bietet nicht nur eine Plattform zur persönlichen Weiterentwicklung, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der globalen Kyokushin-Gemeinschaft. Die in Japan gesammelten Erkenntnisse bringt Dmitrij Videnin nach Schweinfurt zurück, wo er sie an seine Schüler weitergibt. Damit trägt er die Werte und die Philosophie des Kyokushin Karate weiter und fördert die Entwicklung dieser Kampfkunst in Deutschland.