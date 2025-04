Eine Verkettung tragischer Ereignisse: Tödlicher Unfall – Verursacher flüchtet – 230.000 Euro Schaden – Zeugen gesucht

WERTHEIM – In der Freitagnacht ereignete sich auf der A3 in Fahrtrichtung Passau/Linz ein schwerwiegender Verkehrsunfall, der ein Menschenleben forderte und bei dem der Unfallverursacher Fahrerflucht beging. Die Autobahnpolizei fahndet mit Hochdruck nach dem flüchtigen Fahrer und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Der Unfallhergang

Gegen 23:30 Uhr blieb eine Sattelzugmaschine aufgrund einer Panne auf der A3 in Höhe von Wertheim liegen. Der 65-jährige Fahrer lenkte seinen Lkw noch auf den Standstreifen und verließ sein Fahrzeug. In diesem Moment erfasste ein weißer Kleintransporter den Mann und verletzte ihn so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Während der Unfallverursacher flüchtete, kam es in der Folge zu weiteren Unfällen. Eine nachfolgende Sattelzugmaschine prallte in den Anhänger des liegengebliebenen Lkw, durchbrach die Mittelleitplanke und blockierte anschließend die gesamte Fahrbahn. Ein weiterer Transporter konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem querstehenden Lkw.

Neben dem 65-jährigen Mann, der sein Leben verlor, wurde bei den Folgeunfällen auch eine weitere Person schwer verletzt. Der 55-jährige Fahrer des zweiten Lkw musste noch am Unfallort medizinisch versorgt und anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der durch die Unfälle entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf über 230.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen der Polizei

Die Autobahnpolizei Würzburg-Biebelried war schnell am Unfallort und hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Die Unfallstelle ist zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin vollständig gesperrt. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde ein erfahrener Gutachter hinzugezogen, der bei der detaillierten Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs wertvolle Unterstützung leisten soll. Um den flüchtigen Unfallverursacher schnellstmöglich zu identifizieren und zu fassen, hat die Polizei bereits eine spezielle Ermittlungskommission eingerichtet. Im Rahmen dieser Ermittlungen werden Zeugen befragt, vorhandene Spuren akribisch ausgewertet und darüber hinaus wenden sich die Ermittler auch direkt an die Bevölkerung.

Verkehrsteilnehmer, die sich zur Unfallzeit auf der A3 in Höhe von Wertheim befanden und möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Unfall stehen könnten, oder die eventuell über relevantes Videomaterial verfügen (z.B. Dashcam-Aufnahmen), werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Personen, denen ein weißer Kleintransporter mit frischen Unfallschäden im rechten Bereich aufgefallen ist, werden ebenfalls aufgefordert, diese Beobachtung umgehend der Polizei mitzuteilen.

Nach dem derzeitigen Sachstand der Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen weißen Renault Master handeln könnte.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried unter der Telefonnummer 09302/910-0 entgegen. Jeder noch so kleine Hinweis kann für die Aufklärung dieses tragischen Unfalls und die Ergreifung des flüchtigen Fahrers von entscheidender Bedeutung sein.