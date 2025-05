Eine Vielzahl von Fahrradunfällen am 1. Mai im Landkreis Würzburg

LKR. WÜRZBURG – Der Feiertag am 1. Mai war von mehreren Fahrradunfällen geprägt, bei denen oftmals Pedelecs oder E-Bikes beteiligt waren und die teils schwere Verletzungen zur Folge hatten. Erfreulicherweise trug der Großteil der verunfallten Radfahrer einen Fahrradhelm.

Randersacker: Gegen 16 Uhr kam es auf dem Fuß- und Radweg zwischen Würzburg und Randersacker zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Personengruppe und einem Radfahrer. Ein 33-jähriger Radfahrer wurde von einem Mitglied der Gruppe am Arm gepackt, stürzte und verletzte sich an Arm und Bein. Der Täter konnte aufgrund der Vielzahl an Fußgängern nicht identifiziert werden.

Zell a.Main: Eine dreiköpfige Radfahrergruppe wollte eine langsamere Gruppe überholen. Als der erste Fahrer wegen Gegenverkehrs bremsen musste, bemerkte dies eine 32-jährige Frau, die als Dritte fuhr, zu spät. Sie führte eine Vollbremsung durch und stürzte über den Lenker, wobei sie sich schwere Gesichtsverletzungen zuzog. Sie trug keinen Helm.

Greußenheim (Zusammenstoß): Gegen 13:15 Uhr kollidierte ein 63-jähriger Radfahrer auf einem Flurbereinigungsweg mit der ausladenden Spritzeinrichtung eines entgegenkommenden Traktors. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah der Radfahrer das Hindernis, das etwa zwei Meter in den Feldweg ragte. Er wurde auf Brusthöhe getroffen und erlitt Prellungen und Schürfwunden im Oberkörper.

Prosselsheim: Ein 54-jähriger Rennradfahrer stürzte gegen 16:30 Uhr auf dem Radweg von Kürnach nach Prosselsheim, als er mit seinem Lenker an einem Wegpfosten hängen blieb. Er wurde leicht verletzt.

Greußenheim (Alleinunfall): Gegen 9:30 Uhr stürzte ein 70-jähriger Pedelec-Fahrer auf einer Verbindungsstraße bei Greußenheim ohne Fremdeinwirkung und erlitt schwere Verletzungen. In einer Kurve verriss er den Lenker und stürzte, wobei er sich eine schwere Kopfverletzung zuzog und mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Glücklicherweise trug er einen Helm.

Reichenberg: Bei ihrer ersten Fahrt mit einem neuen E-Bike stürzte eine 84-jährige Frau gegen 10:30 Uhr alleinbeteiligt und zog sich eine Platzwunde zu. Sie hatte ihr Fahrrad vor dem Anwesen getestet und war auf der abschüssigen Straße gestürzt.