Eine zweite Chance für Müll dank kreativer Ideen von Kindern
SCHONDRATAL / RIEDENBERG – Dass aus vermeintlichem Abfall klangvolle Musikinstrumente und nützliche Alltagsgegenstände entstehen können, haben die Grundschüler im Landkreis eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Beim Upcycling-Wettbewerb des Klimaschutzmanagements und des Kommunalunternehmens (KU) sicherten sich die dritten und vierten Klassen der Grundschulen Schondratal und Riedenberg den Hauptpreis: ein gemeinsames gesundes Frühstück mit regionalen Produkten.
Bis Ende Januar waren die Kinder aufgerufen, aus Reststoffen kreative Projekte zu entwickeln. Die Klasse aus Schondra überzeugte die Jury mit handgefertigten Regenmachern und Rasseln. Diese bestanden aus alten Pappröhren und Nägeln sowie Füllmaterialien wie Körnern aus einer Wohnungsauflösung oder Kunststoffgranulat, das seit 20 Jahren ungenutzt gelagert worden war. Als Anerkennung für diesen Erfindergeist erhielten die Kinder nachhaltige Brotdosen und Abfall-Memory-Spiele, um das Bewusstsein für Müllvermeidung weiter zu stärken.
Nachhaltigkeit zum Anfassen und Schmecken
Das als Hauptpreis ausgelobte Frühstück wurde maßgeblich von Kreisbäuerin Edeltraud Häusler und den Bad Kissinger Landfrauen organisiert. Landrat Thomas Bold und KU-Vorstand Jürgen Metz begleiteten das erste Event in Schondra und betonten dabei den direkten Zusammenhang zwischen Umweltschutz und Ernährung.
Regionale Lebensmittel wie Butter, Käse, Obst und Getreide standen im Mittelpunkt der Tafel. Landrat Bold hob hervor, dass kurze Transportwege und die Unterstützung heimischer Landwirte wesentliche Säulen des Klimaschutzes seien. Die Aktion, die zudem vom Bayerischen Milchförderungsfonds unterstützt wurde, verknüpfte so die Themen Ressourcenschonung und gesunde Lebensweise auf spielerische Weise.
Bildung für einen verantwortungsvollen Umgang
Für Jürgen Metz vom KU steht der pädagogische Wert im Vordergrund: Durch die aktive Auseinandersetzung mit dem Thema Upcycling lernen die Kinder frühzeitig, vorhandene Ressourcen wertzuschätzen, anstatt sie sofort zu entsorgen. Auch die Klassen, die nicht zu den Hauptgewinnern zählten, gingen nicht leer aus und erhielten Informationspakete sowie Spiele rund um das Thema Nachhaltigkeit.
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