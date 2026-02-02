Auto IU

Einem 62-Jährigen wird die Geldbörse entwendet – Wer hat etwas in der Lange Zehntstraße gesehen?

2. Februar 2026Letztes Update 2. Februar 2026
SCHWEINFURT – In der Nacht auf Samstag kam es in der Langen Zehnstraße zu einem dreisten Diebstahl, bei dem einem 62-Jährigen die Geldbörse gestohlen wurde. Ein bislang unbekannter Täter verwickelte den Mann gegen 01:50 Uhr zunächst in ein Gespräch, um ihn abzulenken und unbemerkt zu bestehlen.

Da zu dem Unbekannten aktuell keine nähere Personenbeschreibung vorliegt, ist die Polizei auf deine Mithilfe angewiesen. Wenn du zur Tatzeit im Bereich der Langen Zehnstraße unterwegs warst oder verdächtige Beobachtungen gemacht hast, könnten deine Informationen entscheidend sein.

Bitte melde dich mit sachdienlichen Hinweisen direkt bei der Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0. Jeder Hinweis zählt, um den Täter zu fassen und ähnliche Vorfälle in der Zukunft zu verhindern.

