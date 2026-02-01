Auto IU

Einem 62-Jährigen wird die Geldbörse entwendet – Wer hat etwas in der Lange Zehntstraße gesehen?

1. Februar 2026Letztes Update 1. Februar 2026
Einem 62-Jährigen wird die Geldbörse entwendet – Wer hat etwas in der Lange Zehntstraße gesehen?
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

SCHWEINFURT – In der Nacht auf Samstag kam es in der Langen Zehnstraße zu einem dreisten Diebstahl, bei dem einem 62-Jährigen die Geldbörse gestohlen wurde. Ein bislang unbekannter Täter verwickelte den Mann gegen 01:50 Uhr zunächst in ein Gespräch, um ihn abzulenken und unbemerkt zu bestehlen.

Da zu dem Unbekannten aktuell keine nähere Personenbeschreibung vorliegt, ist die Polizei auf deine Mithilfe angewiesen. Wenn du zur Tatzeit im Bereich der Langen Zehnstraße unterwegs warst oder verdächtige Beobachtungen gemacht hast, könnten deine Informationen entscheidend sein.

Bitte melde dich mit sachdienlichen Hinweisen direkt bei der Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0. Jeder Hinweis zählt, um den Täter zu fassen und ähnliche Vorfälle in der Zukunft zu verhindern.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tipp: Der Philips Fusselrasierer gibt deiner Kleidung ihr Leben zurück

Deine Lieblingsstücke sehen durch lästige Knötchen und Fussel alt und abgenutzt aus? Mit dem Philips Fusselrasierer entfernst du Pilling im Handumdrehen und lässt deine Textilien wieder wie neu erstrahlen. Dank der Kombination aus hoher Drehzahl und sicherer Anwendung ist er der perfekte Retter für

Tec-Tipp: Dji Mic Mini - Dein professioneller und kabelloser Microfon-Sound im Taschenformat

Mit dem DJI Mic Mini bringst du deine Audioaufnahmen auf das nächste Level, egal ob du Vlogs für YouTube drehst oder Content für Social Media erstellst. Das Set aus zwei Sendern und einem Empfänger ist ultraleicht und liefert dir dank OsmoAudio kristallklaren Sound für professionelle Ergebnisse auf

Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

1. Februar 2026Letztes Update 1. Februar 2026

Mehr

Biene trifft Veitshöchheim – Veitshöchheimer Imkerforum 2026

Biene trifft Veitshöchheim – Veitshöchheimer Imkerforum 2026

1. Februar 2026
Flucht vor Polizeikontrolle – Fahrer ohne Führerschein – Mehrere Strafverfahren eingeleitet

Flucht vor Polizeikontrolle – Fahrer ohne Führerschein – Mehrere Strafverfahren eingeleitet

1. Februar 2026
Er war erst 14 Jahre alt: Nach Raubüberfall auf Woolworth hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen

Er war erst 14 Jahre alt: Nach Raubüberfall auf Woolworth hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen

1. Februar 2026
Raubüberfall auf Woolworth in Karlstadt – Täter flüchtet zu Fuß – Zeugen gesucht

Raubüberfall auf Woolworth in Karlstadt – Täter flüchtet zu Fuß – Zeugen gesucht

1. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)